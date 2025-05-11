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Sivas'ta Sağanak Sonrası Sel Felaketi

Sivas'ta Sağanak Sonrası Sel Felaketi
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel, hayvan barınakları ve yolları etkileyerek hasara yol açtı. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle hayvan barınakları ve yollar zarar gördü.

Koyulhisar ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanağın dereleri taşırması sonucu Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ile Binek Taşı mevkilerinde ve bazı bölgelerde sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle bölgedeki hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştu. Belediye temizlik ekipleri iş makineleriyle sel sularının getirdiği taş yığınlarını ve çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. İlçede hasar tespit çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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