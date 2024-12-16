Sivas'ta Prefabrik Yapıda Yangın Çıktı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yapı ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise inceleme sonrası belirlenecek.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde prefabrik yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşilyazı Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın Akıncılar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, prefabrik yapı ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
???????Yangının çıkış sebebi incelemelerin ardından belirlenecek.