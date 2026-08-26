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Sivas'ta Otomobil Tıra Çarptı: 2 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Tıra Çarptı: 2 Yaralı
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Sivas'ta bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Sivas'ta bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

T.Ç. yönetimindeki 06 HB 0769 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolundaki bir benzin istasyonunda park halindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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