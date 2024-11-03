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Sivas'ta mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu

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Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında bazı uzuvları eksik parçalanmış bebek cesedi bulundu. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Sivas Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurum altında parçalanmış bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN BAZI UZUVLARININ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Sivas'ta mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

ne yapacağımızı, ne düşüneceğimi izi şaşırdık, yarabbi sen aklımıza mukayyet ol

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Haber YorumlarıXYZ:

Uzaylilar yapmistir

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Haber YorumlarıBartuhan:

Ne istiyorsunuz masum kuzulardan günahsız meleklerden yeter bu vijdansızlığınız yeter onlar bizim canlarımız

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Bunların ilahîlerinde bile geçiyor düşünce yapıları; "kurbansız olmaz, çilesiz olmaz" diyor mesela Şehit Tahtında Rabba Gülümser ilahîsinde; yani diyor ki "Kurban sunar, acı çektirirseniz istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz" tapınma biçimi açısından Sami Dinleri ile satanizm aynı köktür; bir yücelterek Şeytan'a tapar diğer dinlerde ise Tanrı karşısında kendisinden sığınılıp sakılınılması gereken bir güç olarak anmak suretiyle Şeytan yüceltilir ve tapıldığı söylenmeden ibadet edilir.

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