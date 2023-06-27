Sivas'ta Otomobil Kazası: 4'ü Çocuk 9 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Hafik ve Zara Devlet hastanelerine kaldırıldı. Bu kişilerden sağlık durumu ağır olan çocuklar Ö.F.Y. ve D.Y. Sivas'taki başka bir hastaneye sevk edildi.