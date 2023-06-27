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Sivas'ta Otomobil Kazası: 4'ü Çocuk 9 Kişi Yaralandı

Sivas'ta Otomobil Kazası: 4'ü Çocuk 9 Kişi Yaralandı

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Sivas'ın Hafik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Hafik ve Zara Devlet hastanelerine kaldırıldı. Bu kişilerden sağlık durumu ağır olan çocuklar Ö.F.Y. ve D.Y. Sivas'taki başka bir hastaneye sevk edildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İ.A. (31) yönetimindeki 27 BE 185 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında E.Y'nin (35) kullandığı 34 GBH 619 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki K.A. (29), M.A. (5), A.İ.A. (2), Y.Y. (38), M.Y. (38), Ö.F.Y. (10) ve D.Y. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Hafik ve Zara Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bu kişilerden sağlık durumu ağır olan çocuklar Ö.F.Y. ve D.Y. Sivas'taki başka bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Güncel

Erzincan Hafik Sivas Güncel Haberler

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