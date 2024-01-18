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Sivas'ta Otomobil Kazası: 1'i Ağır, 3 Yaralı

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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal alt geçidinde meydana geldi. Muhammet Sefa yönetimindeki 58 ABS 111 plakalı otomobil ile Doğan Sülük yönetimindeki 41 GA 691 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 58 ABS 111 plakalı otomobildeki Serdar Ateş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Serdar Ateş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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