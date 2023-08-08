Sivas'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile traktör çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.D. yönetimindeki 38 AGM 106 plakalı otomobil, Kayseri- Sivas kara yolu Sanayi kavşağında, M.Ö. idaresindeki römorkunda buğday yüklü olan 58 FU 943 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aracında bulunan Y.D. ve S.D, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel