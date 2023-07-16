Sivas'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Z.Y. (37) yönetimindeki 58 ADG 787 plakalı otomobil ile Y.T. (41) idaresindeki 24 ABD 569 plakalı motosiklet, Yıldırım Mahallesi Üniversite Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Y.T, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Y.T, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel