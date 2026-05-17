Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kelkit Irmağı'na düştüğü değerlendirilen 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, ırmağa düştüğü değerlendirilen 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.
U.Y. (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan Y.H.Y. (17) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Kelkit Irmağı'na düştüğü değerlendirilen E.H'nin (18) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer