Sivas'ta dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
M.K. (31) yönetimindeki 06 FMB 035 plakalı otomobil, Kuzköy mevkisinde yol kenarındaki dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Y.K. (27) ve C.Ö. (18) yaralandı.
Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer