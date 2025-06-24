Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olayda sürücüler yara almazken, M.Ş'nin aracındaki dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.A. (44) yönetimindeki 23 P 2382 plakalı otomobil ile M.Ş. (57) idaresindeki 23 AY 001 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Kızılcakışla köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yaralanmadığı kazada, M.Ş'nin aracında bulunan C.Ş. (16), A.Ş. (11), N.Ş. (9) ve G.Ş. (20) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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