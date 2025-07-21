Sivas'ta Otobüs Kazası: Şoför Tutuklandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Okan Kaya, mahkemece tutuklandı. Kaya, ifadesinde yoğun yağışın kazaya sebep olduğunu belirtti.
TUTUKLANDI
Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı kazada; otobüs şoförü Okan Kaya gözaltına alındı. Kaya jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şoförün ifadesinde, bölgedeki yoğun yağış nedeni ile otobüsün kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi.
SİVAS,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel