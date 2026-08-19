Okul Bahçesindeki Yaralı Peçeli Baykuş Kurtarıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, okul bahçesinde bulunan peçeli baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Yasin Albayrak, okul bahçesini suladığı sırada??????? fidanların altında hareket eden bir kuş fark etti.

Kuşun türünü internet üzerinden yaptığı araştırmayla öğrenen Albayrak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yaralı olduğu değerlendirilen peçeli baykuş, kontrol ve tedavisinin yapılması için gelen ekiplere teslim edildi.

Ekiplere teşekkür eden Albayrak, "Bahçe sulaması sırasında hayvanı fark ettik. Araştırmalarımıza göre peçeli baykuş olduğunu öğrendik. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini aradık. Aç olabileceğini, hatta yaralı olabileceğini düşündük. Biraz et verdik. İnşallah sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

Kaynak: AA