Sivas'ta Öğrencilerden Filistin İçin Yürüyüş

SİVAS'ta kent genelinde eğitim gören öğrenciler ve sivil toplum kuruşları tarafından Filistin için yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yıl dönümünde Sivas'ta genelinde eğitim gören öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenledi. İnönü Bulvarı Sivas Devlet Hastanesi önünde toplanan yaklaşık 5 bin öğrenci ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde döviz, pankart ve Filistin bayraklarıyla yürüyerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Buruciye Medresesi önündeki alanda son bulan etkinlikte İsrail'e yönelik sloganlar atıldı.

Etkinlikte konuşan Gazi Osman Paşa İlkokulu Müdürü Ömer Doğan, Gazze'de 4 dakikada bir Filistinli, 4 dakikada bir kadın ve saatte ortalama 8 çocuğun öldürdüğünü belirterek, "2 yıldır devam ettiğiniz soykırımda, kişi başına binlerce kilo bomba attığınızı gördük. 10-15 kiloluk bedenleri, binlerce kiloluk bombalarla parçaladığınızı, tüm dünya ekranlardan izledi. Onlarca askerinizle 13-14 yaşlarındaki bir arkadaşımızın gözünü bağladığınızı, ellerini kelepçelediğinizi, 5-6 yaşlarındaki çocukları bile tutukladığınızı herkes biliyor. Ey dünya unutmayın. Sivas'ın çocukları olarak biz buradayız ve diyoruz ki: Son içeceklerini içip 'cennette görüşmek üzere' diyen çocuklar kazanacak" dedi.

Etkinlik, Filistin'de saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için dua edilmesi ve gökyüzüne balon bırakılmasıyla sona erdi.