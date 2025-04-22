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Sivas'ta Öğrenciler Gazze İçin Yürüyüş Düzenledi

Sivas'ta Öğrenciler Gazze İçin Yürüyüş Düzenledi
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Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürürken kınama sloganları attılar.

Sivas'ta ilkokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında okul bahçesinden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan öğrenciler, yürüyüş boyunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Burada açıklama yapan Okul Müdürü Ömer Doğan, öğrencilere okulda çok şey öğrettiklerini, bundan sonraki nesle İsrail'in çocuk katili olduğunu ve Batı'nın iki yüzlülüğünü öğreteceklerini söyledi.

Doğan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklarımızla dünyaya haykırıyoruz: Katili durdurun! Gazze'de aç çocuklar kurşun yiyor. Yiyecek yemekleri, içecek suları olmayan çocukların başına binlerce ton bomba atılıyor." dedi.

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Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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