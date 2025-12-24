Haberler

Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 15 kişi yaralandı

Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 15 kişi yaralandı
Güncelleme:
Sivas'ta buzlanma nedeniyle devrilen öğrenci servisinde 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 AGV 495 plakalı öğrenci servisi, merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 14 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Alahacı köyünden Yıldız beldesindeki İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan okul servisinin, buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

İhbarın ardından ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiği ve yaralılara ivedilikle ilk müdahalelerinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçta bulunan 14 lise öğrencisi ile araç sürücüsünden, ilk belirlemelere göre 2 öğrencinin orta derecede, diğer öğrenciler ile sürücünün ise hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar, il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç sürücümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
