Haberler

Sivas'ta yağmur altında 'Nevruz' kutlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta Nevruz Bayramı, yağmur altında yapılan etkinliklerle kutlandı. Vali Yılmaz Şimşek, bayramın önemine değinerek, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurguladı. Etkinlikte halk oyunları gösterisi ve ateşin üzerinden atlama ritüeli yer aldı.

SİVAS'ta baharın müjdecisi olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, yağmur altında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamaya katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atlayarak, demir dövdü.

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Zanaatkarlar Çarşısı'nda kutlama programı düzendi. Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlik halk oyunları gösterisiyle başladı.

'NEVRUZ KADİM BİR BAYRAMDIR'

Baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi, köklü kültürün anlamlı değerlerinden biri olan Nevruz Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Yılmaz Şimşek, "Nevruz, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan, milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahip olan kadim bir bayramdır. Orta Asya'dan, Anadolu'ya, Balkanlar'dan, Kafkasya'ya geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanan bu anlamlı gün, farklı toplulukları, farklı gönülleri aynı sevgi, muhabbet ve aynı kardeşlik ikliminde buluşturan bir gündür. Eski takvimlere göre baharın ilk günü yeni takvime göre ise gece ile gündüzün eşitlendiği bu özel zaman dilimi tabiatın yeniden canlanışını, toprağın uyanışını ve hayatın tazelenişini ifade eder" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Şimşek ve il protokolü yumurta tokuşturarak, demir dövdü. Daha sonra ise katılımcılar, yağmur altında yakılan ateşin üzerinden atladı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

