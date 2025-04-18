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Sivas'ta Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Çeltikçi Kuşu Görüntülendi

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Sivas'ın Hafik ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çeltikçi kuşları gölette beslenirken görüntülendi. Bir çeltikçi kuşunun güneşlendiği anlar, doğa severlerin ilgisini çekti.

Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu görüntülendi.

İlçedeki zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla tabiat canlanmaya başladı.

Çorak mevkisinde eriyen kar suyundan oluşan gölette beslenen çeltikçi kuşları, görenlerin ilgisi çekti.

Bir çeltikçi kuşunun kanatlarını açıp güneşlenmesi güzel görüntü oluşturdu.

Göç sırasında deltalar, göller, bataklıklar gibi alanlarda konakladığı bilinen göçmen kuşların en belirgin özellikleri arasında uzun ve kıvrık gagası ile koyu renkli tüyleri yer alıyor.

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Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Güncel
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