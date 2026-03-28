Ormanın hayaleti vaşağın çığlığı kamerada

Sivas'ta nesli tehlike altında bulunan vaşak, ormanda yiyecek ararken çığlık attığı anları görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu nadir anı paylaştı.

SİVAS'ta nesli tehlike altında bulunan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak çığlık atarken görüntülendi.

Ormanlarda sessizce ilerlemesi nedeniyle ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tehlike altında bulunan hayvanlar arasında yer alan vaşak, Sivas'ta görüntülendi. Doğada yiyecek arayan vaşağın bir süre bölgesinde gezinerek çığlık attığı görüldü. Vaşağın gezindiği ve çığlık attığı anları paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, "Doğada nadir yaşanan bir an, sessizliğin hakimi bile bazen sesini yükseltir. Vaşağın çığlığı, doğanın en güçlü yakınlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
