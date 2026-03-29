Sivas'ta arazide gezinen vaşak görüntülendi

Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Sivas'ta arazide gezinen bir vaşağı görüntüleyerek doğanın nadir anlarına tanıklık etti. Vaşağın çığlığı, sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, arazide gezinen vaşağın görüntülerini kayda aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını izlemek ve hayvanların takibini yapmak amacıyla arazide gezinirken bir vaşağı görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise vaşağın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Doğada yaşanan nadir bir an. Sessizliğin hakimi bile bazen sesini yükseltir. Vaşağın çığlığı doğanın en güçlü yankılarından biridir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
