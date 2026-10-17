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Sivas'ta Muhtarlar Günü konserinde Devlet THM korosu Anadolu türküleri seslendirdi

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Sivas'ta Muhtarlar Günü dolayısıyla Gönül Köprüleri Muhtarlar Özel Konseri düzenlendi. Programda Sivas Devlet THM korosu, şef Solmaz Kadıoğlu yönetiminde Sivas ve Anadolu'nun eserlerini seslendirdi; Yunus Emre, Kızılırmak ve Kılavuz mahallesi muhtarları da türküler söyledi.

Sivas'ta, Muhtarlar Günü dolayısıyla "Gönül Köprüleri Muhtarlar Özel Konseri" gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu sanatçıları, şef Solmaz Kadıoğlu yönetiminde Sivas ve Anadolu'nun değişik yörelerinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Adnan Çinko, Kızılırmak Mahallesi Muhtarı Bilal Meriç ve Kılavuz Mahallesi Muhtarı Ebuzer Akpolat söyledikleri türkülerle konsere renk kattı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, programda yaptığı konuşmada, devletle vatandaşlar arasında güçlü bir gönül köprüsü kuran muhtarların gününü kutladı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise muhtarların vatandaşların her anında yanlarında yer aldıklarını belirterek, Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da muhtarların demokrasinin mahalle ve köylerde hayat bulan ilk temsilcileri olduğunu ifade etti.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, il protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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