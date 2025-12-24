Sivas'ta trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
Sivas'ta Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, '1 kural 1 ömür' mottosu kapsamında motosiklet denetimi gerçekleştirerek sürücüleri bilgilendirdi ve desteğe ihtiyaç duyanlara ekipman sağladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri "1 kural 1 ömür" mottosu kapsamında İnönü Bulvarı'nda motosiklet denetimi yaptı.
Motosiklet sürücülerini bilgilendiren ekipler, örnek davranış sergileyen, kurallara uygun ekipman kullanan ve ekipmanları yıpranmış olan sürücülere ekipman desteği verdi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel