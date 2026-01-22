Haberler

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle, motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle yasaklandı. Valilik, buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bu önlemi aldığını açıkladı.

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sivas genelinde devam eden kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava koşullarının etkisiyle meydana gelebilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, 23 Ocak Cuma günü il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkışı bir gün süreyle geçici olarak yasaklanmıştır. Sivas Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, başta ana arterler olmak üzere il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları, resmi merciler tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları dikkatle takip etmeleri önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor

Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu
Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor

Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Manchester United'da ayrılık açıklandı

Manchester United veda etti
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında

Devlet Bahçeli görmesin