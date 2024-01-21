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Sivas'ta Mobilya Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Yaralandı

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Sivas'ta bir mobilya fabrikasında kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 1'i ağır, 2 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SİVAS'ta bir mobilya fabrikasında kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 1'i ağır, 2 işçi yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın silosunda 2 işçinin kaynak yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Fabrikadaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında fabrikada çalışan işçilerden Y.A. (28) ve S.S. (30) yaralandı. Yaralı işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan işçilerden Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı siloda soğutma çalışması yaparken, olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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