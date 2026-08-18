Suşehri'nde Minibüs Uçuruma Yuvarlandı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, uçuruma yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta yaralılar olduğu bildirildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 SG 604 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre metrelerce sürüklenen minibüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı