Haberler

Sivas'ta devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada ölen kişinin Nazar K. olduğu belirtildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

N.K'nin (48) kullandığı 26 KF 270 plakalı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Nazar K. (23) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki E.K. (25), A.N.K. (15), N.K. (45), M.C.K. (26), D.K. (21), A.D.K. (1) ve N.K. (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olympos'ta anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu

Anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim