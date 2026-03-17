Sivas'ta sıkıştığı yerde mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Şarkışla ilçesinde doğum yapmak için girdiği beton bloğun altında mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sıkıştığı beton bloğun altında mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi Kışla Sokak'ta boş arazide doğum yapmak için girdiği betonun altında mahsur kalan sahipsiz köpeği gören vatandaşlar, durumu Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, betonun alt kısmındaki toprağı kazarak köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
Köpek kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice