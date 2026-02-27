Haberler

Vardiya değişimi sonrası tipide mahsur kalan işçiler, 7 saatte kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 işçi, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı ve sağlık durumları iyi.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 işçi, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

İlçede bulunan bir enerji firmasında çalışan 4 işçi, dün akşam saat 17.00 sıralarında vardiya değişimi sonrası eve dönüş yolunda Çiçekliyurt köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle araçları ile mahsur kaldı. İşçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından işçiler kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan işçilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var