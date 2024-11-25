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Sivas'ta Mahsur Kalan Çobanlar 7 Saat Sonra Kurtarıldı

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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan dört çoban, 7 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Çobanlar sağlık durumları iyi olarak bir çiftliğe götürüldü.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan dört çoban 7 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kurt deresi mevkisinde, dört çoban ile bin koyun tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan çobanlar belediyeyi arayarak yardım istedi.

Bölgede devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle çobanlara ulaşılamadı. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte belediye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İş makineleriyle 7 saat süren çalışmanın sonunda çobanlara ve sürüye ulaşıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan çobanlar ve sürü beldede bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çobanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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