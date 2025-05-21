Sivas'ta lise öğrencileri karma resim sergisi açtı

Sivas'ta lise öğrencileri karma resim sergisi açtı
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Sivas'ta lise öğrencileri tarafından karma resim sergisi açıldı.

Sivas'ta lise öğrencileri tarafından karma resim sergisi açıldı.

Şehit Muhammed Demir Anadolu Lisesi öğrencileri karışık tekniklerle oluşturduğu eserlerin yer aldığı yılsonu karma sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Görsel Sanatlar Öğretmenleri Gülay Türken ve Halil İbrahim Akyolcu koordinesinde hazırlanan karma resim sergisinin açılışına okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Muammer Gülmez, sergi açılışına katılan okul müdürlerine teşekkür ederek serginin düzenlenmesinde emeği olan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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