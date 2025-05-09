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Sivas'ta Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Sıçradı, Sürücü Yaralı

Sivas'ta Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Sıçradı, Sürücü Yaralı
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Sivas'ta bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Ahmet Semizer isimli sürücü kazada yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta, kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü Ahmet Semizer (32) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Semizer yönetimindeki 58 NY 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Köprüsü üzerindeki bariyerlere saplandı. Bariyerler otomobilin ön camından girip, arka camından çıkarken, Ahmet Semizer otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Semizer, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık yarım saat sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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