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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tokat'ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde yaşayan H.Y'ye (54) kene yapıştı.

Rahatsızlanan H.Y. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan hasta, yaşam mücadelesini kaybetti.

H.Y'nin cenazesinin Ovacık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Tokat Kırım Sivas Güncel Haberler

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