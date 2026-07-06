Haberler

Kızılırmak'ta kaybolan Gülseren'in cesedi bulundu

Kızılırmak'ta kaybolan Gülseren'in cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 3 kardeşten biri olan Gülseren Şahin'in (15) cesedi, kaybolduktan 5 gün sonra yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan Gülseren Şahin'in (15) 5'inci günde cesedi bulundu.

Olay, 2 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında Gemerek ilçesine bağlı Burhan köyü mevkisinden geçen Kızılırmak Nehri'nde meydana geldi. Aileleriyle birlikte köye mevsimlik işçi olarak geldikleri öğrenilen Gülistan (20), Zerda (13) ve Gülseren Şahin kardeşler çamaşır yıkamak için ırmak kenarına gitti. Burada çamaşır yıkarken 3 kardeş akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle Gülistan Şahin kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekipleri, kısa süre sonra Zerda Şahin'in de cansız bedenine ulaştı.

CANSIZ BEDENİ 4 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

Bölgede süren arama çalışmalarında bugün sonuç alındı. Gülseren Şahin'in, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Horuk Mahallesi mevkisinde suyun içinde cesedi bulundu. Şahin'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere

Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve işte kazanan
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Hatay'da ağaca asılı halde cesedi bulunan şahsın kimliği belirlendi

Ağaca asılı halde bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Gece yarısı başkente füze yağmuru
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar