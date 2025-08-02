Sivas'ta Kına Gecesi Kavgası: 12 Yaralı

Sivas'ta Kına Gecesi Kavgası: 12 Yaralı
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Sivas'ta bir kına gecesi sırasında iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 12 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hastaneye sevk edildi.

SİVAS'ta, bir kına gecesinde iki aile arasında başlayan halay tartışmasının bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında yapılan kına gecesinde iddiaya göre, erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başından bıçak darbesi alan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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