Sivas'ta kimsenin yaşamadığı evdeki yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta kimsenin yaşamadığı evdeki yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ta Fatih Mahallesi'nde kimsenin yaşamadığı öğrenilen müstakil evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi'nde kimsenin yaşamadığı öğrenilen müstakil bir evde yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA