Sivas'ta Kilerde Yangın Çıktı
Ulaş ilçesinde Murat Aydoğan'a ait evin bitişiğindeki kilerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu kiler kullanılmaz hale geldi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir evin kilerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Şenyurt köyünde Murat Aydoğan'a ait evin bitişiğindeki kilerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kiler kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel