Sivas'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Aldemir'in cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve evinde vefat eden Aldemir'in cenazesi Balhatun Camisi'ne getirildi.

Cuma namazının ardından İlçe Müftüsü Adem Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Aldemir'in naaşı, Yalnızbağlar Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Aldemir'in ailesi, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçe protokolü ve askerler katıldı.