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Sivas'ta Kenan Şahin'den Tilkiye Bisküvi İle Yardım

Sivas'ta Kenan Şahin'den Tilkiye Bisküvi İle Yardım
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kenan Şahin, yol kenarında gördüğü tilkiye bisküvi bırakarak beslemeye çalıştı. Bu ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında tilki gören Kenan Şahin, yaklaştığı hayvanın yakınına bisküvi bırakarak yemesini izledi.

Koyulhisar ilçesi Kavacık köyü yakınlarında otomobiliyle seyir halindeyken yolda tilki gören Kenan Şahin, aracını park etti. Tilkiyi beslemek isteyen Şahin, "Al bak bisküvi al. Gel hadi gel korkma. Seni de Allah yarattı beni de. Seni yaratana kurban olurum" diyerek hayvana seslendi. Tilkinin yakınına bisküvi bırakan Şahin, yemesini takip etti. Tilki bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Bu anlar Şahin tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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