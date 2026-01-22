Haberler

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Sivas'ta öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Belediyenin ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, yamaç evlerinde güzel manzaralar oluştu. Evcil tavşanlar ve kınalı keklikler ise yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Sivas Belediyesi ekiplerince il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda ise kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu, mesire alanında bulunan şelale dondu.

Kar yağışından sonra yamaç evlerinde bulunan ve yiyecek bulmakta zorlanan evcil tavşanlar ise görevliler tarafından beslendi.

Öte yandan, kar yağışının ardından yiyecek arayan kınalı keklik de dikkati çekti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
