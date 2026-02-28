Haberler

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki Hobbit Evler bölgesinde kar sonrası oluşan güzel manzaralar dikkat çekerken, kar üzerinde yiyecek arayan evcil tavşanlar da görüntülendi. Ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından şehir beyaza büründü.

Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Mesire alanında bulunan ve kar üzerinde yiyecek arayan evcil tavşanlar da dikkati çekti.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri- Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
500

