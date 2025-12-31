Haberler

Sivas'ta 807 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, 807 köy yolunun ulaşıma kapanmasına ve bazı kara yollarının geçici olarak trafiğe kapatılmasına sebep oldu. Çalışmalar sürerken vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 807 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini artıran kar yağışının kara yollarında geçici ulaşım aksamalarına ve bazı olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.

Bu süreçte Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri kara yolları başta olmak üzere 28 kara yolunun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Kayseri ve Malatya güzergahlarında tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu zincirleme kazaların yaşandığı ihbarları gelmektedir. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma ve yol açma çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

İl genelinde kapalı olan 807 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı ilçelerimizin kırsal kesimlerinde elektrik kesintileri yaşanmakta olup, ÇEDAŞ ekipleri arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışının cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don riskinin artması beklenmektedir. Bu nedenle tüm ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahadadır. Toplam 760 personel, 158 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmalarını, kış lastiği ve zincirleri olmadan trafiğe çıkmamalarını ve resmi uyarıları takip etmelerini rica ediyoruz."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı