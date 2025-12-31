Haberler

Sivas'ta kar yağışı

Güncelleme:
Sivas Valiliği, kar yağışı nedeniyle 28 kara yolunun trafiğe kapatıldığını ve 807 köy yolunun kapalı olduğunu açıkladı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

807 KÖY YOLU KAPANDI, 28 KARA YOLU KAPATILDI

Sivas Valiliği kar yağışı sonrası kentte yaşanan son durum ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Sivas-Malatya ve Sivas- Kayseri kara yolları başta olmak üzere 28 kara yolunun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Kayseri ve Malatya güzergahlarında tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu zincirleme kazaların yaşandığı ihbarları gelmektedir. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma ve yol açma çalışmalarımız devam etmektedir. Şu an itibarıyla 807 köy yolumuz kapalıdır. İl Özel İdaresi ekiplerimiz köy yollarını açmak için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Bazı ilçelerimizin kırsal kesimlerinde elektrik kesintileri yaşanmakta olup, ÇEDAŞ ekipleri arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışının perşembe akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don riskinin artması beklenmektedir. Bu nedenle tüm ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahadadır. Toplam 760 personel ve 158 araç/iş makinesi görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmalarını, kış lastiği ve zincirleri olmadan trafiğe çıkmamalarını ve resmi uyarıları takip etmelerini rica ediyoruz" denildi.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
