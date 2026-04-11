Sivas'ta kar yağışı

SİVAS'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji'nin 'sarı kod' ile uyardığı iller arasında yer alan Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Gün içinde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının gelecek hafta çarşamba gününe kadar sabah saatlerinde sıfırın altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı