Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını etkileyerek soğuk havaya dönüşmesine neden oldu. Ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

İl merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri- Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
