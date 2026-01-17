Haberler

Sivas'ta 637 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, il genelinde 637 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalara başladı.

SİVAS'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeni ile il genelinde 637 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Son yılların en yoğun kışlarından birini yaşayan Sivas'ta kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Dün geceden itibaren etkisini yeniden artıran kar yağışı, özellikle yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeni ile il genelinde köy ve mezralardan oluşan 637 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan yerleşim yeri yollarını açmak için çalışma yapıyor. Hasta ve cenaze bulunan köy yollarına öncelik veriliyor. Şehirler arası yollarda da Karayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmalarını artırdı.

KENT MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 50 SANTİM

Öte yandan kent merkezi de kar yağışı ile birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi ile Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan tarihi Eğri Köprü'de güzel görüntüler oluştu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
