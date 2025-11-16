Haberler

Sivas'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 46 Köy Yolu Kapandı

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 46 köy yolunu açmak için İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, acil durumlar için öncelikli olarak yolları açmaya odaklanıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Öte yandan il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
