Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 432 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta ağır kar ve tipi nedeniyle kapanan 432 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Acil durumlar için öncelik veriliyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 432 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 432 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
