Sivas'ta kar suları taşkına neden oldu

Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, kar sularının erimesi sonucu meydana gelen taşkın 2 evi su bastı. AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek su tahliye çalışmaları başlatıldı.

Son yılların en yoğun kış mevsimini geçiren Sivas'ta, geride kalan hafta içinde yağmur ve rüzgarın etkisiyle karlar erimeye başladı. Karların erimeye başlamasıyla, su taşkınları meydana geldi. Yıldız Dağı'ndan doğan Yıldız Irmağı'nın debisi, eriyen kar suları nedeniyle yükseldi. Irmağın geçtiği bölgelerde su taşkınları yaşandı. Tarım arazilerini de etkileyen taşkın suları Yıldızeli ilçe merkezine kadar geldi, 2 evi su bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, evlerdeki suları tahliye etti. Su basan evlerde hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
