Ulaş Belediyesi kamu personeline yangın eğitimi verdi

Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri, Sivas'ta kamu personeline yangın tedbirleri ve söndürme yöntemleri hakkında bilgi verdi. Eğitimde itfaiye personeli uygulamalı teknikleri gösterdi.

Sivas'ta Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçede görev yapan kamu personeline yönelik yangın eğitimi gerçekleştirdi.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen eğitimde itfaiye personeli Mustafa Çağlak, yangına karşı alınacak tedbirler, müdahale, yangının türüne göre doğru ve etkin söndürücü maddelerin kullanımı hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra kaymakamlık bahçesinde devam eden eğitimde yangına karşı alınacak tedbirler ve yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitime Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, kurum amirleri ve personeli katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
