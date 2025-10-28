Haberler

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: 98 Bin Makaron ve Sahte İçki Ele Geçirildi

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 98 bin 320 makaron, 20 litre sahte içki ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 98 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 litre sahte içki ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

İl merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 20 litre sahte içki, 11 alkol yapım kiti, 4 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 64 bin 320'si dolu 98 bin 320 makaron, 19,5 kilogram tütün, 17 paket tütün ve 45 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
